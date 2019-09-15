شكرا لقرائتكم أيمن أشرف ينتظم فى تدريبات الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم أيمن أشرف لاعب النادى الأهلى بشكل طبيعى فى التدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام المقبلة، وكان أيمن أشرف قد غادر مباراة الأهلى وكانو سبورت بطل غينيا الأستوائية أمس، السبت، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا وشارك ياسر إبراهيم بدلاً منه.

وقال خالد محمود طبيب الأهلى أن اللاعب عانى من إجهاد بسيط فى العضلة الخلفية لن يعوقه عن المشاركة فى التدريبات الجماعية عقب عودة الفريق للقاهرة.

وكان الأهلى قد حقق الفوز بهدفين نظيفين على فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية فى المباراة التى جرت مساء أمس السبت على استاد مالابو فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويتدرب الأهلى عصر غداً على ملعبه بالتتش إستعداداً لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل فى السوبر المصرى ببرج العرب.