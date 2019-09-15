شكرا لقرائتكم "عواد" يحمى عرين الزمالك أمام الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشف مصدر مطلع بالزمالك إن ميتشو طلب من أيمن طاهر مدرب الحراس بضرورة تجهيز عواد بأفضل صورة للعودة أمام الأهلى بعد إصابته بوعكة صحية فضل المدرب الصربى على إثرها عدم مشاركته أمام جينيراسيون فوت السنغالى، فى المباراة التى جمعت الفريقان فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا والتى انتهت بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف.
تابع نفس المصدر إن أيمن طاهر أخطر ميتشو بأن عواد سيكون جاهزاً للمشاركة فى اللقاء القادم أمام الأهلى وذلك من خلال إعداده بأفضل صورة من خلال التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة الجارية حيث سيخوض الأبيض مرانه اليوم بالسنغال قبل عودة البعثة إلى القاهرة مساء غداً الإثنين على أن يستأنف الفريق تدريباته على ملعب استعدادا للديربى بعد غد الثلاثاء.
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