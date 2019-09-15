شكرا لقرائتكم إنبى يعتمد الميزانية فى عموميته بأكتوبر المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مجلس إدارة إنبى جمعيتة العمومية يوم 4 أكتوبر المقبل، وذلك لاعتماد الميزانية الخاصة بالنادى بجانب مناقشة بعض الأمور التى تخص النادى الاجتماعى الذى يسعى مسئولى النادى البترولى لتطوير ملاعبه ومنشآته لخدمة الأعضاء بجانب استضافة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الذى يخوضه تدريباته فى ملعب بتروسبورت.

ولم تتضمن الدعوة للجمعية العمومية فى نادى إنبى أية بنود خاصة بالانتخابات حيث كشف مصدر مسئول بالنادى البترولى أن زكريا السيد نائب رئيس النادى سيقوم بأعمال رئيس النادى حين بلوغ المهندس علاء خشب الرئيس الحالى للنادى البترولى سن المعاش وذلك خلال الفترة القادمة.

وأوضح المصدر ذاته أن مجلس إدارة إنبى قام بإرسال الدعوة للجمعية العمومية للنادى إلى الأعضاء عبر البريد الإلكترونى لكل عضو وذلك من أجل التأكيد حول كافة الأمور والبنود التى سيتم مناقشتها فى الجمعية العمومية حال اكتمال النصاب القانونى الخاص بإقامتها