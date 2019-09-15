شكرا لقرائتكم السوبر المصرى بدون جوائز مالية .. كأس وميداليات فقط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل السوبر المصرى بدون جوائز ماليةأكد مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مباراة السوبر المصرى بين الأهلي والزمالك المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب لن تشهد صرف مكافأة مالية للفائز حيث تقرر الإكتفاء بتسليم الكأس والميداليات فقط.
وقرر مسئولو اتحاد الكرة طرح تذاكر مباراة السوبر المصري خلال الساعات المقبلة، وتحديد أماكن بيع التذاكر سواء بالقاهرة أو الإسكندرية.
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