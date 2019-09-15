شكرا لقرائتكم السوبر المصرى بدون جوائز مالية .. كأس وميداليات فقط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل السوبر المصرى بدون جوائز مالية أكد مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مباراة السوبر المصرى بين الأهلي والزمالك المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب لن تشهد صرف مكافأة مالية للفائز حيث تقرر الإكتفاء بتسليم الكأس والميداليات فقط.

وأعلن اتحاد الكرة، إقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 2017 ــ 2018 الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع مناصفة بين الناديين بواقع 5 آلاف مشجع لكل فريق.

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وأستقر اتحاد الكرة على تولي طاقم تحكيم أجنبى إدارة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك وبالفعل تمت مخاطبة أكثر من 8 دول أوروبية منها إنجلترا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا.

ووجه اتحاد الكرة مناشدة لجماهير الكرة المصرية عامة والأهلي والزمالك خاصة بضرورة الإلتزام بالروح الرياضية وقواعد المنافسة الشريفة من أجل عودة الحياة إلى ملاعبنا بصورة كاملة.

وقرر مسئولو اتحاد الكرة طرح تذاكر مباراة السوبر المصري خلال الساعات المقبلة، وتحديد أماكن بيع التذاكر سواء بالقاهرة أو الإسكندرية.