شكرا لقرائتكم رئيس الاسكواش: أحمد برادة رائد نهضة الاسكواش فى مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش أن عودة بطولة الأهرامات بشكل جديد مع CIB هو أمر عظيم خاصة وأن البطولة على مدار تاريخها أفرزت أكبر نجوم مصر وفي مقدمتهم أحمد برادة الذي يعتبر رائدا في نهضة الإسكواش المصري.

وشهد المؤتمر الصحفى الخاص ببطولة cib للإسكواش ، عرض فيلم تسجيلى عن تاريخ بطولة الاهرام ، واستعراضها فى فيديو قصير على هامش المؤتمر

ويحضر المؤتمر حازم إمام نجم الزمالك السابق و الفنان احمد حاتم ، و عمرو منسي رئيس مجلس ادارة IEvents عن بطولة CIB الدولية المقرر اقامتها في الاهرامات 24 أكتوبر الجاري.

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وأقيم اليوم الأحد المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل البطولتين "‎‎CIB بطولة العالم لسيدات الاسكواش 2019-2020"، و " CIB مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 2019"، والتي تصنف بالفئة البلاتينيه،بأحد فنادق القاهرة، حيث تنطلق البطولتان في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2019 في سفح الأهرامات.

وتضم البطولتان أفضل لاعبي الإسكواش العالميين من السيدات والرجال مثل علي فرج المصنف الأول عالميا للرجال ورنيم الوليلي المصنفة الأولى للسيدات لاعبا وادي دجلة، بالإضافة إلى نور الشربيني بطلة العالم والمصنفة الثانية ومحمد الشوربجي المصنف الثاني لرجال الاسكواش.

ويبلغ إجمالي مجموع جوائز "CIB بطولة العالم لسيدات الاسكواش "2019-2020 " 430 ألف دولار، أما مجموع جوائز بطولة " CIB مصر الدولية المفتوحة لرجال الاسكواش 2019 " البلاتينية، 185 ألف دولار.