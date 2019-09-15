سفير مصر بتنزانيا فى مقر إقامة المصري قبل موقعة زنجبار بالكونفدرالية...

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جدة - عمرو شويل وصل محمد أبو الوفا سفير مصر بتنزانيا إلى مقر إقامة الفريق البورسعيدى فى زنجبار قبل ساعتين من انطلاق مباراة المصري ومضيفه ماليندي بطل زنجبار في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ويلتقي المصرى البورسعيدى مع نظيره ماليندى بطل زنجبار فى الثالثة والربع عصر اليوم الأحد باستاد عمان ضمن مواجهات ذهاب دور الـ 32 التمهيدى ببطولة الكونفدرالية . Advertisements المصري وماليندي

ويسعى الفريق البورسعيدى خلال مباراة اليوم لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مباراة العودة المقرر لها 29 من سبتمبر الجارى على ستاد الجيش الثالث بالسويس وتقام بدون جمهور. وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم قد أعفى المصرى البورسعيدى من المشاركة فى الدور التمهيدى للكونفدرالية بينما شارك فريق ماليندى بطل زنجبار وفاز على نظيره مقديشيو سيتى الصومالى بهدف دون رد فى مجموع المباراتين ليتأهل لدور الـ 32. وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الإدارة التحكيمية لمباراة المصري مع ماليندي إلى طاقم تحكيم أوغندي بقيادة ماشود سالي ويعاونه ديك أوكيلو ورونالد كاتينيا مساعدين وويليام أولويا حكماً رابعاً ، فيما سيتولى الاثيوبي بيجاشاو أسفاو مهام مراقب المباراة.

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