شكرا لقرائتكم صلاح محسن: الأهلى يضم مهاجمين على أعلى مستوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح صلاح محسن، مهاجم الأهلى، أن الفريق يضم مهاجمين على مستوى عال من الكفاءة، وتحدث عن زملائه فى نفس المركز، قائلاً: مروان محسن لاعب كبير ويعد المهاجم الأول فى مصر، كما أن أزارو لاعب دولى ومهاجم على أفضل مستوى.

وتابع صلاح محسن: هناك منافسة كبيرة بيننا، لكن يجمعنا الحب والسعى الدائم لتحقيق مصلحة الأهلى.

وسجل صلاح محسن هدف الأهلى الأول قبل أن يُضيف وليد سليمان الهدف الثانى فى مباراة كانو سبورت الغينى التى أقيمت مساء أمس السبت فى ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا والتى فاز فيها بطل مصر بثنائية نظيفة.

وأشار مهاجم الأهلى إلى أن الفريق يعيش حالة من التركيز، خاصة أن الفترة المقبلة تشهد العديد من المواجهات بداية من بطولة السوبر المحلى أمام الزمالك التى نسعى جميعا للفوز بها لتكون خير بداية للموسم الجديد.

وأبدى صلاح محسن سعادته باستعادة جزء كبير من مستواه خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن تواجده فى معسكر المنتخب الأوليمبى ساهم بشكل كبير فى استعادة لياقته الفنية والبدنية.

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ووجه محسن الشكر لجمهور الأهلى بعد المساندة الكبيرة التى وجدها خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الجميع داخل الفريق يبذل كل جهده من أجل إسعادهم.

وكشف صلاح أن الجميع يركز حاليا فى مباراة السوبر، خاصة أنها البطولة الأولى فى الموسم الجديد، والفوز بها يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة لاستكمال الموسم والحصول على البطولات التى يشارك فيها الفريق.

واختتم محسن تصريحاته مؤكدا أنه يسعى لتحقيق طموحاته فى الموسم المقبل والتركيز بشدة فى المباريات لتقديم أفضل أداء وتعويض ما فاته بسبب الإصابة التى أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.