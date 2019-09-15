شكرا لقرائتكم "الجرى حول الملعب" يُبطل مفاجأة ميتشو أمام الأهلى فى "سوبر" الجمعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب الصربى ميلوتين سريدوجيفيتش الشهير بـ"ميتشو" المدير الفنى للزمالك من الجهاز الطبى للفريق، تقريراً عن حالة مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق الأبيض وذلك قبل مواجهة الأهلى، المقرر لها يوم الجمعة القادم، فى بطولة السوبر المحلى التى ستقام على استاد برج العرب فى حضور 10 آلاف مشجع.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك إن مصطفى فتحى تعافى من إصابة الركبة ومن المفترض إنه أصبح جاهزاً للمشاركة فى مباريات الفريق ولكنه حتى الآن يخوض تدريبات جرى حول الملعب فقط لذلك طلب ميتشو تقريراً عن حالته للوقوف على مدى إمكانية الاستعانة بجهوده فى مواجهة الأهلى القادمة ليكون بمثابة مفاجأة الفريق الأبيض فى السوبر المصرى بعدما ابتعاد عن المشاركة فى المباريات منذ فترة طويلة.

ومن المقرر أن يحسم ميتشو، مدى إمكانية الاستعانة بمصطفى فتحى فى قائمة السوبر من عدمه عقب عودة البعثة البيضاء إلى القاهرة، مساء غداً الإثنين حيث سيخوض الفريق الأبيض اليوم مرانه فى السنغال بعد الخسارة التى تعرض لها أمام جينيراسيون فوت السنغالى، فى المباراة التى جمعت الفريقان بالأمس فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا والتى انتهت بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف حيث ستغادر البعثة البيضاء فندق الإقامة بالسنغال فى الحادية عشرة مساء اليوم على أن تستقل طائرة الخطوط المغربية من الثانية فجر الإثنين متجهة إلى أديس أبابا ثم إلى المغرب قبل استقلال طائرة العودة إلى القاهرة التى ستصل مساء الغد.

ولكن كشف نفس المصدر لـ"الخليج 365" إن الصربى ميتشو لن يتمكن من الاستعانة بمصطفى فتحى أمام الأهلى بنسبة كبيرة لرغبة اللاعب فى السفر إلى ألمانيا للاطمئنان على ركبته قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية والمشاركة فى المباريات وهو ما يبطل مفاجأة ميتشو التى كان يدرس إجرائها فى الديربى القادم.