شكرا لقرائتكم اتحاد كرة اليد يضع حجر الأساس للمقر الجديد 3 أكتوبر المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد، موعد وضع حجر أساس المقر الجديد للاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور عدد من المسئولين عن الرياضة، يوم 3 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يوجه اتحاد كرة اليد الدعوة إلى رؤساء الأندية التابعة للإتحاد وعدد من أسرة اللعبة لحضور هذا الحدث الهام.

و يعد مقر اتحاد كرة اليد الجديد بالسادس من أكتوبر صرح كبير يحتوى على ملعب يتسع لـ 4500 متفرج استعدادا لاستقبال بطولة العالم للكبار 2021.

Advertisements

كما يحتوى المقر على مكان مخصص لإقامة لاعبى المنتخب ومكتب فرعى للإتحاد الدورى ومقر للأكاديمية الأفريقية.

يذكر أن مقر الإتحاد الجديد تم وضع حجر أساسة فى عام 2016 بمدينة الشروق قبل أن يتم نقله إلى مدينة السادس من أكتوبر.

كان مجلس الوزراء قد وافق مسبقا على استبدال الصالة المخطط إنشاؤها بمدينة شرم الشيخ لاستضافة فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، ليصبح إنشاء الصالة بالأرض المقرر إقامة مقر جديد بها للاتحاد، والمخصصة لوزارة الشباب والرياضة بنظام نقل الأصول بالمحور المركزى الخدمى بمدينة 6 أكتوبر.