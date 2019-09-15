شكرا لقرائتكم طبيب الأهلى: أزارو سيخضع لأشعة رنين على الركبة غدا لتحديد الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أن وليد أزارو مهاجم الفريق سيجرى أشعة رنين على الركبة غدا الاثنين؛ للاطمئنان على إصابته وتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.

وأكد طبيب الفريق أن الأشعة المقرر إجراؤها على ركبة وليد أزارو، هدفها تحديد حجم الإصابة والبرنامج العلاجى الذى سيخضع له اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة؛ تمهيدا لعودته للتدريبات الجماعية.

وأوضح الطبيب أن الأشعة ستحسم بشكل قاطع إمكانية لحاق وليد أزارو بمباراة السوبر أمام الزمالكـ المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكان أزارو قد غاب عن لقاء الأهلى وكانو سبورت أمس فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة دورى ابطال أفريقيا بسبب شكواه من جزع فى الركبة تعرض له أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ضمن الأجندة الدولية الأخيرة.