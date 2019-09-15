شكرا لقرائتكم عمرو منسى: الأهرامات كانت سبب شهرة الاسكواش فى التسعينيات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال عمرو منسي رئيس مجلس ادارة IEvents في تصريحات خاصة أن الهدف الرئيسي من إقامة بطولة CIB هو معرفة الجماهير للأبطال المصريين في اللعبة والذين حققوا نجاحات كبيرة وحصدوا الألقاب الدولية.

وأضاف مدير البطولة أن هناك العديد من الشخصيات العامة والفنانيين سيتم دعوتهم لحضور فعاليات البطولة.

وعن اختيار الأهرامات أكد منسي أن الموقع كان سبب شهرة لعبة الاسكواش منذ انطلاق البطولة في حقبة التسعينات، مضيفا أن استكمال المسيرة كان أمر ضروري.

Advertisements

وعن اختيار اللاعبين المشاركين في البطولة قال منسي أن اللاعبين سيتم اختيارهم وفقا للأفضل في التصنيف العالمي ممن يؤهلهم مستواهم الفني لخوض المنافسات.

أضاف منسي أن البطولة تبدأ منافساتها من دور ال 64 بمشاركة التوب 10 رجال وسيدات.

كما وجه منسي رسالة للجماهير المصرية لحضور المباريات ومشاهدة أفضل لاعبي العالم لعكس الصورة التي تستحقها مصر أمام العالم.