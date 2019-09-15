(2-0) نتيجة مباراة الأهلي وكانو سبورت اليوم في ذهاب دور ال32 من دوري أبطال أفريقيا

محطة جديدة يصل إليها المارد الأحمر في مشواره الإفريقي من دوري الأبطال، مباراة هامة تخطف أنظار محبوا وعشاق الأهلي إلى غينيا الاستوائية لملاقاة بطلها فريق كانو سبورت وينتظر عشاق ومحبوا القلعة الحمراء نتيجة مباراة الأهلي وكانو سبورت اليوم في ذهاب دور ال32 من دوري أبطال أفريقيا والتي تعتبر من المباريات الهامة في مشواره بعد أن حقق فوراً كبيراً على بطل جنوب السودان فريق اطلع بره بمجموع أهداف 13 هدف في مباراتي الذهاب والإياب التي أقيمتا في جمهورية مصر العربية.

ونتابع معكم متابعينا الكرام متابعة لحظة بلحظة لأحداث ونتيجة مباراة الأهلي وكانو سبورت اليوم منذ انطلاق صافرة البداية وحتى نهاية المباراة

نتيجة مباراة الأهلي وكانو سبورت اليوم

انطلقت منذ لحظات مباراة الأهلي وكانو سبورت في تصفيات دوري أبطال أفريقيا وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت مكة المكرمة وذلك بغينيا الاستوائية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكانو سبورت اليوم في دوري أبطال أفريقيا

تذاع مباراة الأهلي المصري وكانو سبورت بطل غينيا الاستوائية عبر قناة بي إن سبورت beIN sports الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الإفريقية، وكانت قد أعلنت قناة أون سبورت ON SPORT منذ قليل في نبأ لها عن قيامها ببث مباراة الأهلي وكانو سبورت عبر شاشتها

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تشكيل الأهلي أمام كانو سبورت اليوم

استقر المدير الفني الجديد للنادي الأهلي رينيه فايلر على التشكيل الذي سيخوض به مباراة فريقه اليوم أمام كانو سبورت بعد تأكيد غياب مهاجم المارد الأحمر المغربي وليد أزارو وجاء تشكيل الأهلي كالآتي

حراسة المرمي : محمد الشناوي خط الدفاع : على معلول ومحمود متولي وأيمن أشرف واحمد فتحي خط الوسط : حمدي فتحي وعمرو السولية واحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة ورمضان صبحي خط الهجوم : مروان محسن

نتيجة مباراة الأهلي وكانو سبورت الآن:

تعتبر نتيجة مباراة الأهلي اليوم من المباريات الهامة حيث تعتبر الإختبار الأول للمدرب الجديد رينيه فايلر في قيادته للفريق، كما ستحدد مدي رضا الجماهير عن تدريبه للفريق من عدمه، وسوف نتابع معكم متابعينا النتيجة.

بعد أن أعلنت قناة أون سبورت عن إذاعتها للمباراة اليوم والمقامة في غينيا الاستوائية، رفض الفريق المستضيف للنادي الأهلي نقل القناة للمباراة وذلك قبل بدء المباراة بدقائق،وسحب كاميرات البث من الملعب.

ملخص مباراة الأهلي وكانو سبورت اليوم:

انتهت أحداث الشوط الاول من عمر المباراة التي تجمع بين الأهلي وكانو سبروت بالتعادل السلبي، وكانت شهدت الدقائق الأولى من عمر المباراة هجوما مبكرا من لاعبي الأهلي، بعد عرضية النجم أحمد فتحي من الجبهة اليمنى ليستقبلها حمدي فتحي برأسه لكنها تخالف طريق الشباك إلأى أعلى العارضة في ضياع أول فرصة قوية للأهلي.

ورد لاعبو كانو سبورت على هجمات الشياطين الحمر بسلاح الكرات الطولية التي تصدى لها أحمد فتحي ومحمود متولي لتمر أول 20 دقيقة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تجددت هجمات الأهلي بعد عرضية أحمد فتحي وقبل أن يضبط مروان محسن مؤشر الرأسية إلى الشباك يحول حارس المرمى دون وصولها لرأس مروان محسن.

وفي الدقيقة 28 ينطلق محمد مجدي أفشة ويمرر كرة بينية لرمضان صبحي الذي أهداها لأحمد الشيخ ليسدد الأخير من داخل منطقة الجزاء أعلى المرمى.

وأهدر أحمد الشيخ لاعب الأهلي فرصة هدف محقق بعدما تلقى كرة بينية مميزة من مروان محسن ويمر الشيخ من المدافعين قبل أن يتدخل الحارس داخل منطقة الجزاء ويمسك الكرة.

واستمرت هجامت الأهلي على مرمى مضيفه طوال المباراة إلا أن التعادل السلبي سيطر على أجواء الشوط الأول حتى صافر النهاية.

هدف صلاح محسن اليوم:

تمكن نجم الفريق صلاح محسن من تسجل هدف التقدم الأول للمارد الأحمر في شباك كانو سبورت وذلك في الدقيقة 63 من عمر اللقاء الذي يجمع بين الفريقن في دور الـ 32 من تصفيات دوري أبطال أفريقيا، وجاء هدف صلاح محسن في مرمى كانو سبورت بعد تمريرة من محمد مجدي أفشة ليسجلها صلاح بشكل رائع في شباك بطل غينيا الاستوائية معلنًا عن الهدف الأول.

هدف وليد سليمان اليوم:

سجل النجم وليد سليمان الهدف الثاني في المباراة معزز ًا تقدم النادي الأهلي بهدفين مقابل لا شئ وذلك في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

انتهت أحداث الشوط الثاني والمباراة بهدفين مقابل لا شئ للنادي الأهلي سجل الأهداف نجمي المارد الأحمر صلاح محسن ووليد سليمان