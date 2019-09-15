شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أكتوبر وضع حجر أساس مقر اتحاد كرة اليد الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولو اتحاد كرة اليد يوم 3 أكتوبر المقبل موعداً لوضع حجر أساس المقر الجديد للاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور عدد من المسئولين عن الرياضة.

ومن المقرر أن يوجه اتحاد كرة اليد الدعوة إلى رؤوساء الأندية التابعة للاإتحاد وعدد من أسرة اللعبة لحضور هذا الحدث المهم.

ويعد مقر اتحاد كرة اليد الجديد بالسادس من أكتوبر صرح كبير بحتوى على ملعب يتسع لـ 4500 متفرج استعدادا لاستقبال بطولة العالم للكبار 2021 .

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كما يحتوى المقر على مكان مخصص لإقامة لاعبى المنتخب و مكتب فرعى للإتحاد الدورى و مقر للإكاديمية الأفريقية.

يذكر أن مقر الاتحاد الجديد تم وضع حجر أساسة فى عام 2016 بمدينة الشروق قبل أن يتم نقله إلى مدينة السادس من أكتوبر .

كان مجلس الوزراء قد وافق مسبقا على استبدال الصالة المخطط إنشاؤها بمدينة شرم الشيخ لاستضافة فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، ليصبح إنشاء الصالة بالأرض المقرر إقامة مقر جديد بها للاتحاد، والمخصصة لوزارة الشباب والرياضة بنظام نقل الأصول بالمحور المركزى الخدمى بمدينة 6 أكتوبر.