شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتوجه إلى استاد عمان استعدادا لمباراة بطل زنجبار بالكونفدرالية..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرك لاعبو فريق المصرى من فندق الإقامة إلى استاد عمان لمواجهة ماليندى بطل زنجبار، فى ذهاب دور الـ32 التمهيدى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية .

ووصل منذ قليل السفير محمد أبو الوفا، سفير مصر فى تنزانيا، إلى مقر إقامة الفريق للاطمئنان على البعثة قبل انطلاق مباراته المرتقبة أمام بطل زنجبار بالنسخة السابعة عشرة للبطولة الأفريقية.

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وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد أعفى المصرى البورسعيدى من المشاركة فى الدور التمهيدى للكونفدرالية، بينما شارك فريق ماليندى بطل زنجبار وفاز على نظيره مقديشيو سيتى الصومالى بهدف دون رد فى مجموع المباراتين ليتأهل لدور الـ 32.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم (كاف) الإدارة التحكيمية لمباراة المصرى مع ماليندى إلى طاقم تحكيم أوغندى بقيادة ماشود سالى ويعاونه ديك أوكيلو ورونالد كاتينيا مساعدين وويليام أولويا حكماً رابعاً، فيما سيتولى الاثيوبى بيجاشاو أسفاو مهام مراقب المباراة.

ويعد سوء أرضية الملعب، أحد الأزمات التى يسعى الجهاز الفنى للمصرى بقيادة إيهاب جلال للتغلب عليها، حيث ستقام المباراة على ملعب النجيل الصناعي، وهو ما سيسبب أزمة قوية للاعبين، خاصة فى ظل حرارة الجو المرتفعة الذى سيزيد من الضغوط والتأثير السلبى على اللاعبين داخل الملعب .