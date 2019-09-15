شكرا لقرائتكم خبر عن قفشة: حققنا فوزا مستحقا على كانو سبورت.. والسوبر أول ألقابى مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمد مجدى قفشة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عن سعادته بفوز الفريق خارج ملعبه على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس باستاد مالابو عاصمة غينيا الاستوائية.

وقال قفشة، فى تصريحات للمركز الإعلامى للأحمر، إن الأهلى استحق الفوز فى هذه المباراة بعد الأداء المميز الذى قدمه اللاعبون والقراءة الجيدة للمنافس من قبل للجهاز الفنى، مشيرا إلى أن عدم التوفيق حال دون إحراز عدد كبير من الأهداف وترجمة الفرص الكثيرة التى لاحت للأهلى خلال شوطى المباراة.

وأضاف لاعب الأهلى أن الفوز على كانو سبورت بثنائية نظيفة على ملعبه يسهل من المهمة بشكل كبير فى لقاء العودة بالقاهرة، وهو ما نتمناه لتخطى هذا الدور والوصول لدور المجموعات ومواصلة المشوار لإحراز لقب بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأكد قفشة أنه سعيد بثقة الجهاز الفنى، مشيرا إلى أن «فايلر» المدير الفنى للفريق كان حريصا على الحديث معه خلال الأيام الماضية وقدم له العديد من النصائح والتعليمات المحددة، مضيفا، "أسعى لتنفيذ تعليمات ونصائح المدير الفنى، من خلال تنويع الأداء بين الهجوم والدفاع".

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وتابع أفشة، «خضنا اللقاء الأول مع فايلر بطريقة لعب جديدة هى 4-3-3.. وتدربنا خلال الأيام الماضية على أكثر من خطة وكان هناك تنوع فى الأداء، ونسعى جميعا كلاعبين لتنفيذ تعليمات المدير الفنى داخل الملعب».

وأشار قفشة إلى أن الفوز على كانو سبورت سيساعد الفريق كثيرا فنيا ومعنويا قبل مواجهة الزمالك فى بطولة السوبر المحلى المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل، ونتطلع لحصد هذا اللقب وهو اللقب الأول بالنسبة لى مع الأهلى على المستوى الشخصي، فى مباراة كبيرة أتمنى التوفيق فيها والظهور بشكل طيب، خاصة أن مباريات الزمالك لها طابع خاص لدى جماهير الأهلي، وهذا ما أعرفه جيدا، وأتمنى أن نكون موفقين جميعا لإسعاد الجماهير.

وعن ثقة الجماهير قال قفشة: «ثقة جماهير الأهلى ودعمها أكبر وسام على صدرى منذ انضمامى للفريق، وهى فى نفس الوقت مسئولية كبيرة يجب أن تنعكس على المستوى والأداء الذى أقدمه فى كل مباراة وهذا ما أسعى إليه جاهدا».