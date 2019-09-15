شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يحرس مرمى الزمالك أمام الأهلى فى سوبر الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الصربى ميلوتين سريدوجيفيتش الشهير بـ"ميتشو"، المدير الفنى للزمالك، على عودة محمد عواد لحراسة مرمى الفريق الأبيض فى مواجهة الأهلى التى ستقام الجمعة المقبل على استاد برج العرب، بحضور 10 آلاف مشجع بواقع 5 آلاف متفرج لكل فريق، فى بطولة السوبر المصرى.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك أن ميتشو طلب من أيمن طاهر، مدرب الحراس، تجهيز عواد بأفضل صورة للعودة أمام الأهلى بعد إصابته بوعكة صحية، فضل المدرب الصربى على إثرها عدم مشاركته أمام جينيراسيون فوت السنغالى، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وأضاف المصدر أن أيمن طاهر أخطر ميتشو بأن عواد سيكون جاهزاً للمشاركة فى اللقاء القادم أمام الأهلى، من خلال إعداده بأفضل صورة من خلال التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة الجارية، حيث سيخوض الأبيض مرانه اليوم بالسنغال قبل عودة البعثة إلى القاهرة مساء غد، الاثنين على أن يستأنف الفريق تدريباته على ملعب استعدادا للديربى الثلاثاء.