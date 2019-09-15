سوبر كورة يكشف مفاجأة صادمة لميتشو قبل قمة الأهلى والزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الصربى ميلوتين سريدوجيفيتش الشهير بـ"ميتشو"، المدير الفنى للزمالك، من الجهاز الطبى للفريق تقريراً عن حالة مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق الأبيض قبل مواجهة الأهلى، المقرر لها الجمعة المقبل، فى بطولة السوبر المحلى التى ستقام على استاد برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.
ويكشف "سوبر كورة" تفاصيل المفاجأة التى صدمت ميتشو فيما يخص مصصطفى فتحى قبل الديربى القادم أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي فى السوبر المصري.
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