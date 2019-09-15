شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف مفاجأة صادمة لميتشو قبل قمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الصربى ميلوتين سريدوجيفيتش الشهير بـ"ميتشو"، المدير الفنى للزمالك، من الجهاز الطبى للفريق تقريراً عن حالة مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق الأبيض قبل مواجهة الأهلى، المقرر لها الجمعة المقبل، فى بطولة السوبر المحلى التى ستقام على استاد برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.

وأصيب الصربى ميتشو بحالة من الصدمة بشأن حالة مصطفى فتحى بعد خسارة الأبيض التى تعرض لها أمام جينيراسيون فوت السنغالى فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا بهدفين مقابل هدف.

ويكشف "سوبر كورة" تفاصيل المفاجأة التى صدمت ميتشو فيما يخص مصصطفى فتحى قبل الديربى القادم أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي فى السوبر المصري.