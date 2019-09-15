شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعود من غينيا الاستوائية فجر الاثنين ويتدرب عصراً بسبب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة رينيه فايلر، استئناف التدريبات عصر غد، الاثنين، دون الحصول على راحة؛ استعدادا لبطولة السوبر المحلى المقرر إقامتها الجمعة المقبل أمام الزمالك ببرج العرب.

وحقق الأهلي الفوز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بهدفين نظيفين أمس، سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة إفريقيا.

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ومن المقرر أن تعود بعثة الأهلي إلى القاهرة في الساعات الأولى من فجر غد، الاثنين، حيث تستقل الطائرة من مطار مالابو فى الواحدة من بعد ظهر اليوم فى رحلة تستغرق أكثر من عشر ساعات يتخللها ترانزيت مرتين في الكاميرون وأثيوبيا.

من جهته قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن لاعبى الفريق سيحصلون على مكافأة الفوز على فريق كانو سبورت وفقا لما تنص عليه اللائحة، موضحا أن هناك أسس ولوائح تنظم العمل داخل النادى الأهلي يسير عليها الجميع.