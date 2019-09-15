شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يؤجل الإعلان عن ضم هدف الأهلي السابق بسبب الفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو إنبى تأجيل الإعلان الرسمى بشأن التعاقد مع فيستون عبدالرازق، مهاجم منتخب بوروندى وفريق شبيبة القبائل الجزائرى، انتظاراً لإنهاء إجراءات ضمه بشكل رسمى بعد الحصول على توقيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم خط هجوم الفريق بالموسم الجديد.

وكانت تقارير جزائرية أكدت فى وقت سابق رغبة الأهلي فى التعاقد مع اللاعب، والذى أعلن فى ذلك التوقيت ترحيبه بالمسألة ولكن الصفقة لم تتم ليوقع اللاعب مؤخرا لإنبى.

وكشف مصدر مسئول بنادى إنبى أن تأجيل الإعلان الرسمي عن صفقة ضم فيستون عبد الرازق بسبب قيام الجهاز الإدارى للفريق بمخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عبر الاتحاد المصرى لكرة القدم، للحصول على البطاقة الدولية الخاصة باللاعب حتي يتمكن من المشاركة مع الفريق البترولى فى الموسم الجديد، ثم الإعلان عن الصفقة بعدما فسخ المهاجم البوروندى عقده مع الفريق الجزائرى للانضمام للنادى البترولي بعد المفاوضات التي أجريت معه بناء علي رؤية على ماهر، المدير الفنى للفريق البترولى، الذى أكد لمسئولي النادى أنه سيكون إضافة جيدة لخط هجوم الفريق بالموسم المقبل، وحرص على إعداد برنامج تأهيلي له لتجهيزه بأفضل صورة لمنافسات الموسم المقبل.