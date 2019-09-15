شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: سوبر الأهلي والزمالك بدون مكافآت مالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن مباراة السوبر المصرى، التى تجمع الأهلى والزمالك يوم 20 سبتمبر الجارى باستاد برج العرب، لن يكون لها مكافأة مالية وسيتم الاكتفاء بتسليم الكأس وميداليات فقط.

واستقر الاتحاد المصرى لكرة القدم على إقامة مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك بطلى مسابقتى الدورى والكأس لموسم 2017 ــ 2018 فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب بحضور جماهيرى يقدر بـ10 آلاف متفرج، مناصفة بين الناديين "5 آلاف مشجع لكل فريق".

وقرر اتحاد الكرة استقدام حكام أجانب لمباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك، وتم مخاطبة أكثر من 8 دول أوروبية على رأسها إنجلترا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا لتعيين طاقم حكام للمباراة.

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وناشد الاتحاد المصرى لكرة القدم الجماهير الالتزام بالروح الرياضية وقواعد المنافسة الشريفة من أجل عودة الحياة إلى ملاعبنا بصورة كاملة.

ويطرح مسئولو اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة تذاكر مباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك باستاد برج العرب بالإسكندرية، وتحديد أماكن بيع التذاكر سواء بالقاهرة أو الإسكندرية.