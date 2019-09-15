شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن: مروان هو مهاجم مصر الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صلاح محسن، مهاجم الأهلي، أن الفريق يضم مهاجمين عل مستوى عالٍ من الكفاءة، وتحدث عن زملائه فى نفس المركز قائلاً، "مروان محسن لاعب كبير ومهاجم مصر الأول"، كما أن أزارو لاعب دولى ومهاجم على أفضل مستوى.

وأضاف صلاح محسن، هناك منافسة كبيرة بين الجميع، لكن يجمعنا الحب والسعى الدائم لتحقيق مصلحة الأهلى.

وسجل صلاح محسن هدف الأهلى الأول قبل أن يُضيف وليد سليمان الهدف الثانى فى مباراة كانو سبورت الغينى التى أقيمت مساء أمس السبت فى ذهاب دور ال32 من دورى أبطال أفريقيا والتى فاز فيها بطل مصر بثنائية نظيفة.

وأشار مهاجم الأهلى إلى أن الفريق يعيش حالة من التركيز، خاصة أن الفترة المقبلة تشهد العديد من المواجهات، بداية من بطولة السوبر المحلى أمام الزمالك التى نسعى جميعا للفوز بها لتكون خير بداية للموسم الجديد.

Advertisements

وأبدى صلاح محسن سعادته باستعادة جزء كبير من مستواه خلال الفترة الحالية، مؤكداً أن تواجده فى معسكر المنتخب الأوليمبى ساهم بشكل كبير فى استعادة لياقته الفنية والبدنية.

ووجه محسن الشكر لجمهور الأهلى بعد المساندة الكبيرة التى وجدها خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الجميع داخل الفريق يبذل كل جهده من أجل إسعادهم.

وكشف صلاح أن الجميع يركز حالياً فى مباراة السوبر، خاصة أنها البطولة الأولى فى الموسم الجديد، والفوز بها يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة لاستكمال الموسم والحصول على البطولات التى يشارك فيها الفريق.

واختتم محسن تصريحاته مؤكدا أنه يسعى لتحقيق طموحاته فى الموسم المقبل والتركيز بشدة فى المباريات لتقديم أفضل أداء وتعويض ما فاته بسبب الإصابة التى أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.