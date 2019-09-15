شكرا لقرائتكم خبر عن "فيل" الأهلى يتحدث عن لحظات الرعب بسبب "الساق المكسورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى حمادة الفيل، صانع ألعاب فريق الناشئين بالنادي الأهلي مواليد 2001 عملية جراحية ناجحة في قدمه، وذلك بعد تعرضه لإصابة قوية في لقاء فريقه أمام الإنتاج الحربي ببطولة الجمهورية.

لاعب الأهلي الشاب تعرض للإصابة بكسر مضاعف في ساق القدم اليمنى بعد تدخل عنيف من أحد مدافعي الإنتاج الحربي، وتم نقله على الفور إلى المستشفى بسيارة الإسعاف، ليخضع لعملية جراحية تم خلالها تركيب مسمار نخاعي تشابكي لتثبيت العظام.

وأكد حمادة الفيل فى تصريحات للموقع الرسمى للاهلى أن الإصابة كانت صادمة بالنسبة له، وشعر بحالة من الرعب والرهبة كبيرة عندما شاهد ساقه المكسورة ولكنه مؤمن بقضاء الله ويعلم جيداً أن لاعب كرة القدم معرض دائماً للإصابات، ولكن عليه أن يتغلب عليها ويعود للملاعب بشكل أفضل، متمنياً أن تبتعد الإصابات عن كل زملائه من اللاعبين.

ولفت إلى أنه يشعر بتحسن كبير بعد إجراء العملية الجراحية، مشيراً إلى أن الأطباء أكدوا له أن مدة غيابه ستصل إلى 6 أشهر ولكن بالعزيمة والإصرار قد تقل المدة إلى 4 أشهر فقط.

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وحرص حمادة الفيل على توجيه لشكر لإدارة النادي الأهلي التي وفرت له كل الدعم والرعاية ولم تتأخر عنه للحظة، بالإضافة إلى قطاع الناشئين بالاهلي بقيادة فتحي مبروك ومساعده هشام حنفي وإكرامي الشحات المشرف على حراس المرمى، نظرا لما يقومون به منذ إصابته واهتمامهم الكبير للاطمئنان عليه.

ووجه حماد الفيل الشكر أيضا لكل زملائه اللاعبين وللجهاز الفني والطبي لفريق 2001 بقيادة أحمد سراج، على دعمهم ومساندتهم له.