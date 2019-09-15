شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة رنين على ركبة أزارو غدا لتحديد موقفه من لقاء الزمالك فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أن وليد أزارو مهاجم الفريق سيجرى أشعة رنين على الركبة غدا، الاثنين؛ للاطمئنان على إصابته وتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.

وقال طبيب الفريق، إن الأشعة المقرر إجراؤها على ركبة وليد أزارو هدفها تحديد حجم الإصابة والبرنامج العلاجى الذى سيخضع له اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة؛ تمهيدا لعودته للتدريبات الجماعية.

وأوضح الطبيب أن الأشعة ستحسم بشكل قاطع إمكانية لحاق وليد أزارو بمباراة السوبر امام الزمالك، المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية .

وكان أزارو قد غاب عن لقاء الأهلى وكانو سبورت أمس فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا بسبب شكواه من جزع فى الركبة تعرض له أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ضمن الأجندة الدولية الأخيرة.