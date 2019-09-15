شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج ورنيم الوليلى يتحدثان عن عودة بطولة الأهرام للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تحدث علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول لرجال الإسكواش، أن عودة بطولة الأهرام في شكلها الجديد أعاد إلينا أحلام الطفولة بأن نلعب في سفح الأهرامات مثل الابطال الكبار أحمد برادة وكريم درويش وقال فرج في كلمته الافتتاحية "كان حلمي ألعب في الأهرامات زي أحمد برادة وكريم درويش"

اما رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، فأكدت أن بطولة الاهرامات مثلت أكبر حافز للاعبين ليكونوا أبطال عالميين وأن عودتها بإسم CIB وبقيمة جوائز مادية تصل ل 430 ألف دولار للسيدات للمرة الأولى هو مصدر فخر كبير وحافز أكبر لمواصلة التألق. Advertisements جاءت تصريحات الأبطال خلال المؤتمر الصحفى الذى يقام اليوم للإعلان عن تفاصيل البطولتين "‎‎CIB بطولة العالم لسيدات الاسكواش 2019-2020"، و " CIB مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 2019"، والتي تصنف بالفئة البلاتينيه،بأحد فنادق القاهرة، حيث تنطلق البطولتان في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2019 في سفح الأهرامات.

وتضم البطولتان أفضل لاعبي الإسكواش العالميين من السيدات والرجال مثل علي فرج المصنف الأول عالميا للرجال ورنيم الوليلي المصنفة الأولى للسيدات لاعبا وادي دجلة، بالإضافة إلى نور الشربيني بطلة العالم والمصنفة الثانية ومحمد الشوربجي المصنف الثاني لرجال الاسكواش.

ويبلغ إجمالي مجموع جوائز "CIB بطولة العالم لسيدات الاسكواش "2019-2020 " 430 ألف دولار، أما مجموع جوائز بطولة " CIB مصر الدولية المفتوحة لرجال الاسكواش 2019 " البلاتينية، 185 ألف دولار.