شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يدعو لجمعية عمومية 4 أكتوبر لاعتماد الميزانية دون انتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مجلس إدارة نادى إنبي الدعوة لأعضاء النادى البترولى لعقد جمعية عمومية يوم 4 أكتوبر المقبل، لاعتماد الميزانية الخاصة بالنادى، بجانب مناقشة بعض الأمور التى تخص النادى الاجتماعى، الذى يسعى مسئولو النادى البترولى لتطوير ملاعبه ومنشآته لخدمة الأعضاء، بجانب استضافة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الذى يخوضه تدريباته فى ملعب بتروسبورت.

ولم تتضمن الدعوة للجمعية العمومية فى نادى إنبى أى بنود خاصة بالانتخابات، وكشف مصدر مسئول بالنادى البترولى أن زكريا السيد، نائب رئيس النادى، سيقوم بأعمال رئيس النادى لحين بلوغ المهندس علاء خشب الرئيس الحالى للنادى البترولى سن المعاش خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر ذاته أن مجلس إدارة إنبى أرسل الدعوة للجمعية العمومية للنادى إلى الأعضاء عبر البريد الإلكترونى لكل عضو من للتأكيد حول كافة الأمور والبنود التى سيتم مناقشتها فى الجمعية العمومية حال اكتمال النصاب القانونى الخاص بإقامتها.