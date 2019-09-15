أفشة: قدمنا أداء مميز أمام كانو.. ونصائح فايلر ساعدتني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشف محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي نصائح مدربه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأحمر قبل مباراة كانو سبورت الغيني بدوري أبطال أفريقيا.

وحل الأهلي ضيفًا على كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال افريقيا ، ونجح الفريق الأحمر في الفوز بهدفين دون رد.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي للأهلي قال أفشة: "سعيد بفوز الأهلي خارج ملعبنا، الأهلي استحق الفوز في هذه المباراة بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعبون والقراءة الجيدة للمنافس من قبل للجهاز الفني".

وأضاف: "عدم التوفيق حال دون إحراز عدد كبير من الأهداف، الفوز سيسهل من مهمتنا في لقاء العودة بالقاهرة، وهو ما نتمناه لتخطي هذا الدور والوصول لدور المجموعات ومواصلة المشوار لإحراز لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا".

وتابع: "أنا سعيد بثقة الجهاز الفني في إمكانياتي، فايلر كان حريصًا على الحديث معي خلال الأيام الماضية وقدم له العديد من النصائح والتعليمات المحددة".

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وواصل: "أسعى لتنفيذ تعليمات ونصائح المدير الفني فايلر، من خلال تنويع الأداء بين الهجوم والدفاع".

وأكمل: "خضنا اللقاء الأول مع فايلر بطريقة لعب جديدة هي 4-3-3، وتدربنا خلال الأيام الماضية على أكثر من خطة وكان هناك تنوع في الأداء، ونسعى جميعا كلاعبين لتنفيذ تعليمات المدير الفني داخل الملعب".

وعن مواجهة الزمالك بالسوبر المحلي قال: "الفوز على كانو سبورت سيساعد الفريق فنيا ومعنويا قبل مواجهة الزمالك، نتطلع لحصد هذا اللقب وهو الأول بالنسبة لي مع الأهلي على المستوى الشخصي".

واستطرد: "أتمنى أن أحظى بالتوفيق في تلك المباراة والظهور بشكل طيب، خاصة أن مباريات الزمالك لها طابع خاص لدى جماهير الأهلي، وهذا ما أعرفه جيدا، وأتمنى أن نكون موفقين جميعا لإسعاد الجماهير".

وأتم لاعب الأهلي قائلًا: "ثقة جماهير الأهلي ودعمها أكبر وسام على صدري منذ انضمامي للفريق، وهي في نفس الوقت مسئولية كبيرة يجب أن تنعكس على المستوى والأداء الذي أقدمه في كل مباراة وهذا ما أسعى إليه جاهدا".

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لخوض مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الاسكندرية.