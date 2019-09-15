سيد عبد الحفيظ: بداية إفريقيا تتشابه مع آخر تتويج للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق أمس السبت على كانو سبورت بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ32 لبطولة إفريقيا.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي: "الفوز مهم جدًا، خاصة أنها المباراة الأولى للجهاز الفني، والجميع كان يترقب نتيجة اللقاء، لكننا أغلقنا الملف الإفريقي للتركيز في بطولة السوبر".

وأضاف: "المباراة كانت جيدة ونجح الأهلي في السيطرة على مجريات الأحداث خاصة في الشوط الثاني، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة مؤكدة للتهديف، وفي النهاية تحقق الهدف الذي يسعى إليه الجميع وهو الفوز".

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وأكمل: "الفوز الذي حققه الأهلي خارج ملعبه يعد الأول للفريق منذ 8 مباريات، ومن حسن الحظ أن بداية النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا تتشابه مع بدايات آخر نسخة فاز بها الأهلي وهي بطولة عام 2013، ونتمنى مواصلة المشوار حتى الوصول إلى المباراة النهائية والحصول على اللقب الإفريقي".

وأكد: "الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر طالب اللاعبين بإغلاق ملف مباراة كانو سبورت، خاصة أن الفريق مقبل على مواجهة صعبة للغاية في بطولة السوبر المحلي، وهي الشغل الشاغل حاليا للجهاز الفني واللاعبين".

وأتم مدير الكرة قائلا: "الفوز ببطولة في بداية الموسم يمنح الجهاز الفني واللاعبين دفعه معنوية كبيرة لاستكمال المشوار حتى نهاية الموسم، الأهلي سيواصل استعداده لمباراة السوبر فور العودة للقاهرة، الجهاز الفني للفريق فور العودة إلى القاهرة سيحدد إذا كان الفريق سيدخل معسكرا مغلقا أم لا".

يُذكر أن الأهلي حامل لقب الدوري يستعد لمواجهة الزمالك حامل لقب الكأس في مباراة السوبر 2018، المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية بحضور 10 آلاف مشجع.