الأهلي يبدأ الاستعداد للزمالك الإثنين.. وتحديد موقف أزارو وأشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر استئناف التدريبات عصر غد الإثنين، استعدادا لمباراة السوبر المصري أمام الزمالك، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد الإسكندرية بحضور 10 آلاف مشجع.

وحقق الأهلي فوزا ثمينا على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 لبطولة إفريقيا مساء أمس السبت، بثنائية نظيفة حملت توقيع صلاح محسن ووليد سليمان.

ومن المقرر أن تعود بعثة الأهلي إلى القاهرة في الساعات الأولى من فجر غد الاثنين، حيث تستقل الطائرة من مطار مالابو في الواحدة من بعد ظهر اليوم في رحلة تستغرق أكثر من عشر ساعات يتخللها ترانزيت مرتين في الكاميرون وأثيوبيا.

من جانبه، أكد خالد محمود طبيب الأهلي أن وليد أزارو مهاجم الفريق سيجري آشعة رنين على الركبة غدًا الاثنين، للاطمئنان على إصابته وتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.

وقال طبيب الفريق إن الأشعة المقرر إجراؤها على ركبة وليد أزارو هدفها تحديد حجم الإصابة والبرنامج العلاجي الذي سيخضع له اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدا لعودته للتدريبات الجماعية.

Advertisements

وأوضح الطبيب أن الأشعة ستحسم بشكل قاطع إمكانية لحاق وليد أزارو بمباراة السوبر أمام الزمالك.

وكان أزارو غاب عن لقاء الأهلي وكانو سبورت بسبب شكواه من جزع في الركبة تعرض له أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ضمن الأجندة الدولية الأخيرة.

وأشار خالد محمود إلى أن أيمن أشرف سينتظم بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام المقبلة، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة كانو سبورت.

وأضاف أن مدافع الفريق عانى من إجهاد بسيط في العضلة الخلفية، ولن يعوقه عن المشاركة في التدريبات الجماعية عقب عودة الفريق للقاهرة.

يُذكر أن أيمن أشرف سيغيب عن مباراة السوبر المقبلة بداعي الإيقاف، بعد طرده في المباراة المحلية الأخيرة أمام بيراميدز بمسابقة كأس مصر.