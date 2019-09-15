اتحاد الكرة يشارك الاتحاد العربي فى اختيار خليفة تركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يغادر القاهرة اليوم، الأحد، جمال محمد علي نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وأحمد عبد الله عضو اللجنة في طريقهما إلى المملكة العربية السعودية لتمثيل مصر في اجتماع الاتحاد العربي لكرة القدم.

ودعا الاتحاد العربي أعضاءه إلى جمعية عمومية الطارئة لانتخاب رئيس جديد للاتحاد العربي بعد استقالة تركي آل الشيخ الرئيس السابق للهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية.

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وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، قد أعفى تركي آل الشيخ من رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة فى ديسمبر الماضي وقرر تعيين صاحب السمو الملكي عبد العزيز بن تركي الفيصل بدلا منه.

وأعلن آل الشيخ الصيف الماضي استقالته من رئاسة الاتحاد العربي متمنيا التوفيق للرئيس القادم ولجميع الأندية العربية.

وتولى آل الشيخ رئاسة الاتحاد العربي في أواخر العام 2017 وقرر إحياء البطولة العربية للأندية الأبطال مطلقا نسختها الجديدة بمسمى "كأس زايد"، نسبة إلى الرئيس الإماراتي الراحل الشيخ زايد آل نهيان فيما أطلق على النسخة الحالية "كأس محمد السادس" نسبة إلى الملك المغربي .