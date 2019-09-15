الزمالك يرفض الراحة استعدادا للأهلي في السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

رفض الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الزمالك، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأحد بعد الخسارة أمس أمام جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر المدير الفني للفريق خوض تدريب اليوم في السنغال، على أن يؤدي اللاعبون الذين خاضوا المباراة تدريبات استشفائية قبل العودة إلى مصر.

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ومن المقرر أن تعود بعثة الفريق الأبيض إلى القاهرة في الخامسة مساء غد الاثنين، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الأهلي في مباراة السوبر المصري.

وسيواجه الزمالك حامل لقب كأس مصر نظيره الأهلي حامل لقب الدوري في مباراة السوبر 2018 على ملعب برج العرب بالإسكندرية يوم الجمعة المقبل بخضور 10 آلاف مشجع.

يُذكر أن الأهلي فاز على كانو سبورت السنغالي ضمن منافسات نفس الدور بنتيجة (2-0)، وستعود بعثة الفريق الأحمر إلى القاهرة فجر غد الإثنين استعدادًا لمواجهة الزمالك في السوبر.