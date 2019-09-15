5 أرقام من فوز الأهلي على كانو سبورت.. سليمان التاريخي وكسر عقدة إفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وضع الأهلي قدماً في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد فوزه خارج أرضه على كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية بثنائية نظيفة مساء السبت، في ذهاب دور الـ32 من المسابقة القارية الأغلى.

وأصبح الأهلي الأقرب للتأهل إلى دور المجموعات من المسابقة، وذلك قبل إقامة مباراة العودة في الأيام الأخيرة من شهر سبتمبر الجاري، حيث يكفيه التعادل أو حتى الخسارة بهدف من أجل العبور.

ويدين بطل مصر في الفضل في الفوز إلى صلاح محسن ووليد سليمان اللذان سجلا الهدفين في الدقيقتين 62 و82، لتؤتي التغييرات التي أبرمها المدير الفني السويسري رينيه فايلر بثمارها في أول اختبار.

ونستعرض في السطور التالية أبرز الأرقام التي تحققت في مباراة الأمس:

- انطلاقة إيجابية:

حقق فايلر الفوز في أول مباراة يقود خلالها الأهلي، بعد ما يقرب من 13 يومًا فقط من استلام المهمة الفنية للفريق، مع العلم أن هذه التجربة التدريبية الأولى لصاحب الـ46 عاما في القارة الإفريقية.

وكان الأهلي أعلن تعيين فايلر مدربا للفريق بعد إقالة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، ليقود المدرب السويسري حلم استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى منذ 2013 والتاسعة في تاريخ النادي.

- كسر العقدة:

حقق الأهلي فوزه الأول خارج الأرض إفريقيًا بعد ثمانية مباريات فشل خلالها الفريق في تحقيق الفوز بالمسابقة القارية، أكثر من عام اكتفى خلاله الأحمر باستقبال 6 هزائم وتحقيق تعادلين، وتحديدًا 393 يومًا.

Advertisements

وكان آخر انتصار للأهلي خارج أرضه يوم 17 أغسطس 2018، بعد الفوز على الترجي التونسي في رادس بهدف نظيف حمل توقيع المغربي وليد أزارو، في ختام دور المجموعات للنسخة قبل الماضية للمسابقة.

- فوز غير مسبوق:

فوز الأهلي يعد الأول على حساب كانو سبورت في أول مواجهة تجمع الفريقين في البطولات الإفريقية، وهو الانتصار الأول للمارد الأحمر في غينيا الاستوائية.

كان الأهلي لعب في مالابو قبل 13عامًا وتحديدا في دور الـ16 من نسخة دوري أبطال إفريقيا عام 2006 أمام فريق رينيسيمينتو وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، لكن الأهلي فاز إيابا في القاهرة بنتيجة (4-0).

- سليمان التاريخي:

رفع النجم المخضرم وليد سليمان رصيده من الأهداف الإفريقية إلى 17 هدفًا، ليتربع على قمة هدافي الجيل الحالي من لاعبي الأهلي في البطولات الإفريقية، محتلا المركز السادس في القائمة التاريخية بالتساوي مع حسام حسن.

ويتصدر محمود الخطيب، الرئيس الحالي للأهلي، هدافي الأهلي في إفريقيا برصيد 37 هدفا، ويليه محمد أبو تريكة (32 هدفا)، عماد متعب (28 هدفا)، محمد بركات وفلافيو (18 هدفا)، أمام حاوي الأهلي صاحب الـ17 هدفا.

- هدف خامس:

سجل صلاح محسن (21 عاما) هدفه الخامس بقميص الأهلي في البطولات الإفريقية على مدار 12 مباراة إفريقية شارك فيها منذ انضمامه للقلعة الحمراء في يناير 2018 قادما من إنبي، في صفقة تُقدر قيمتها بـ35 مليون جنيه.

وكان صلاح محسن استهل أهدافه الإفريقية في النسخة قبل الماضية، بعدما سجل أمام كل من كمبالا سيتي الأوغندي وحوريا الغيني، قبل إحراز هدفين أمام اطلع برة بطل جنوب السودان في إياب الدور التمهيدي للنسخة الحالية.