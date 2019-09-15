كيشو يصعد لنصف نهائي بطولة العالم ويتأهل رسميا لأولمبياد طوكيو 2020

تأهل محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب مصر للمصارعة رسميا إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعدما صعد إلى دور نصف النهائي ببطولة العالم والمقامة حاليا في كازاخستان. بعدما صعد إلى دور نصف النهائي ببطولة العالم والمقامة حاليا في كازاخستان. ونجح كيشو في الوصول إلى دور نصف نهائي بطولة العالم بعدما فاز على بطل بولندا في ربع النهائي اليوم.

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