عبد الحفيظ: بداية دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم تشبه نسخة 2013

أعرب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق أمس على كانو سبورت بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ32 لبطولة أفريقيا، مشيرًا إلى أن الفوز مهم جدًا، خصوصًا أنها المباراة الأولى للجهاز الفني، والجميع كان يترقب نتيجة اللقاء، لكننا أغلقنا الملف الأفريقي للتركيز في بطولة السوبر.

أشار عبد الحفيظ إلى أن المباراة كانت جيدة ونجح الأهلي في السيطرة على مجريات الأحداث، خصوصًا في الشوط الثاني وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة

مؤكدة للتهديف، وفي النهاية تحقق الهدف الذي يسعى إليه الجميع وهو الفوز.

وأضاف أن الفوز الذي حققه الأهلي خارج ملعبه يعد الأول للفريق منذ 8 مباريات، ومن حسن الحظ أن بداية النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا تتشابه مع بدايات آخر نسخة فاز بها الأهلي وهي بطولة عام 2013، ونتمنى مواصلة المشوار حتى الوصول إلى المباراة النهائية والحصول على اللقب الأفريقي.

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شدد مدير الكرة على أن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر طالب اللاعبين بإغلاق ملف مباراة كانو سبورت، خصوصًا أن الفريق مقبل على مواجهة صعبة للغاية في بطولة السوبر المحلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل وهي الشغل الشاغل حاليًا للجهاز الفني واللاعبين.

وأكد سيد عبد الحفيظ أن الفوز ببطولة في بداية الموسم يمنح الجهاز الفني واللاعبين دفعة معنوية كبيرة لاستكمال المشوار حتى نهاية الموسم، مشيرًا إلى أن الأهلي سيواصل استعداده لمباراة السوبر فور العودة للقاهرة.

لفت مدير الكرة إلى أن الجهاز الفني للفريق ـ فور العودة إلى القاهرة سيحدد أن الفريق سيدخل معسكرًا مغلقًا أم لا.