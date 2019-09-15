موعد مباراة الفيصلي و الفتح فى الدورى السعودى للمحترفين...و القنوات الناقلة

يستضيف ملعب مدينة المجمعة الرياضية مساء اليوم الأحد مواجهة فريق الفيصلي أمام نظيره الفتح، و ذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

يدخل الفيصلي الجولة الثالثة هو يحتل المركز الثالث عشر برصيد

نقطيتن بينما يحتل الفتح المركز السادس عشر بدون اي رصيد من النقاط.

موعد مباراة الفيصلي و الفتح :

تقام مباراة الفيصلي أمام نظيره الفتح فى تمام

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الساعة السابعة و عشر دقايق بتوقيت مصر.

الساعة الثامنة و عشر دقايق بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الساعة التاسعة و عشر دقايق بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي و الفتح :

تذاع مباراة الفيصلي و الفتح بشكل حصري عبر قناة "ksa Sports 2HD" بصوت المعلق جعفر الصليح.