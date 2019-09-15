موعد مباراة الاتفاق و الحزم فى الدورى السعودى والقنوات الناقلة

يحل الفريق الأول بنادي الاتفاق ضيفا ثقيلًا على نظيره الحزم مساء اليوم الأحد على ملعب نادى الحزم وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

يدخل الاتفاق الجولة الثالثة هو يحتل المركز التاسع برصيد

٣ نقاط، بينما يحتل الحزم المركز الرابع عشر برصيد نقطة.

موعد مباراة الاتفاق و الحزم ..

تقام مواجهة فريق الاتفاق أمام الحزم فى تمام الساعة السادسة الإ عشر

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دقايق بتوقيت مصر.

الساعة السابعة الإ عشر دقايق بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الساعة الثامنة الإ عشر دقايق بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق و الحزم ..

تذاع مباراة الأتفاق السعودى أمام الحزم بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية " ksa Sports 1HD" بصوت المعلق عبد الله الغامدي.