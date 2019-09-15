مكافأة للاعبي الأهلي بعد الفوز على كانو سبورت

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن لاعبي الفريق سيحصلون على مكافأة الفوز على فريق كانو سبورت، وفقًا لما تنص عليه اللائحة، وهناك أسس ولوائح تنظم العمل داخل النادي الأهلي يسير عليها الجميع.
فاز الأهلي أمس على كانو سبورت بهدفين نظيفين، أحرزهما صلاح محسن ووليد سليمان في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، وهو ما يسهل من مهمة الفريق ويقربه من التأهل لدور المجموعات قبل لقاء العودةالذي يقام بالقاهرة نهاية الشهر الجاري.
تعود بعثة الأهلي إلى القاهرة قادمة من غينيا الاستوائية في الساعات الأولى من فجر غدٍ الإثنين، حيث تغادر مطار مالابو في الواحدة بعد ظهر اليوم في رحلة تستغرق أكثر من عشر ساعات، يتخللها ترانزيت مرتين في الكاميرون وأثيوبيا.
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