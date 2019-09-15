المنتخب الإسباني يسعى خلف جوهرة برشلونة

دخل الاتحاد الإسبانى في محاولات جادة من أجل إقناع الغينى الصاعد أنسو فاتى لاعب فريق برشلونة، بتمثيل منتخب إسبانيا، بعد التألق اللافت الذى ظهر به برفقة الفريق الكتالوني خلال الفترة الأخيرة.

وقال روبرت مورينو المدير الفنى لمنتخب إسبانيا

فى تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "الاتحاد الإسبانى يعمل على جلب أنسو فاتى، وبعد ذلك سيكون القرار فى يد اللاعب المولود فى غينيا بيساو".

وأضاف مورينو قائلًا :"اتحاد الكرة يعمل

على الحصول على أفضل اللاعبين، إنه لاعب شاب ومميز، يجب أن ننعم بالهدوء حيال الأمر وأتمنى أن يمثل منتخب إسبانيا فى النهاية".

ونجح إنسومانى فاتى صاحب الـ16 عامًا، فى إثبات ذاته نفسه مع برشلونة هذا الموسم، حيث يستغل الفرص التى يحصل عليها من المدرب إرنستو فالفيردى بأفضل طريقة ممكنة.