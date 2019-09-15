الاتحاد المصري للميني فوتبول يزور حلايب ويلتقي برئيس مركز الشباب ويعلن انضمامها

في اطار جولات الاتحاد المصري للميني فوتبول، لمدن الصعيد للتعريف باللعبة ونشرها في كل المحافظات والبحث عن المواهب الشابة وخلق اجيال جديدة في كل ربوع مصر، ألتقي أحمد سمير رئيس الاتحاد، برئيس مركز شباب حلايب طاهر علي طاهر، و قد أشرف علي الزيارة الاستاذ فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الاحمر و حسن سالم عبد الرازق مدير ادارة الشباب والرياضة بحلايب.

وحضر اللقاء أحمد الشوالي نائب رئيس مجلس الادارة و عادل اسماعيل مدير التنفيذي للمركز وبحضور عدد من أعضاء مجلس الادارة الحالي والسابق و وفد من الاتحاد المصري للميني فوتبول مكون من المدير التنفيذي للاتحاد علي الفقي وعدد من أعضاء لجان الاتحاد المستشار اسامة سيد عضو لجنة التسويق بالاتحاد والاستاذ أحمد رسلان والاستاذ محمد محسن أعضاء لجنة العلاقات العامة بالاتحاد.

و تناول اللقاء شرح قوانين اللعبة وعرض فديوهات تتعلق بطبيعه اللعبة وفنياتها و اثني الحضور علي اللعبة.

وأكد سمير رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول أن زيارة حلايب

تعد بالنسبة له زيارة تاريخية علي الصعيد الوطني عامة والرياضي علي وجة الخصوص وأن رياضة الميني فوتبول اليوم تنطلق من أقصي حدود أرض مصر حلايب وان يمثل أبناء مصر ابناء حلايب فريقهم في أول دوري مصري للميني فوتبول ( كرة القدم المصغرة ).

وأن مصر وقيادتها دائما تهتم بأبنائها وشبابها قريبة منهم في كل ربوع الوطن في ظل الدعم الكبير لشباب مصر في كافة المجالات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الشباب المصري وكذلك الجهود الكبيرة لمعالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وأننا هنا اليوم في حلايب لنؤكد علي ذلك وسنبذل كل ما يمكننا من جهد للكشف عن المواهب المصرية الشابة ودفع الشباب لممارسة الرياضة والتأكيد علي الحس الوطني وأضاف سمير، انه سيقوم بدعم فريق حلايب بصفة خاصة، وأضاف طاهر علي طاهر

رئيس مركز شباب حلايب انه هو وباقي أعضاء مجلس اداراة مركز شباب حلايب سعداء جدا بحضور وفد الاتحاد المصري للميني فوتبول ورئيسه أحمد سمير الذي يعد أول رئيس اتحاد لأي لعبة رياضية يزور مدينة حلايب، وأكدوا شكرهم لهذا الاهتمام والزيارة المتميزة رغم بعد المسافات التي تجاوزت 28 ساعة من القاهرة الي حلايب موكدين ان هذه اللعبة ستعطي فرصة كبيرة لظهور مواهب عديدة من اللاعبين أبناء الصعيد وخاصة حلايب الزاخرة بالمواهب والتسهيلات التي قدمها رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول لمركز شباب حلايب.

ومن جانبه أكد احمد الشوالي نائب رئيس مركز شباب حلايب، سعادته بكون مركز شباب حلايب سيكون من ضمن الفرق المشاركة في أول دوري مصري للميني فوتبول.

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وتوجة بالشكر للاتحاد المصري للميني فوتبول رئيسا وأعضاء علي حرصهم علي الاهتمام بمراكز الشباب مما سيعطي بالنفع الكبير. وأكد سمير وهو باقي الوفد سعادتهم بانضمام مركز شباب حلايب لاتحاد الميني فوتبول.

وعبر أحمد سمير عن سعادته بوجوده في الصعيد وان تنطلق جولاته للتعريف بلعبة الميني فوتبول من أقصي الصعيد وتوجه بالشكر الكبير بالنيابة عنه وعن الوفد المرافق للكابتن طاهر علي طاهر والسادة الاعضاء عن حسن الاستقبال والحفاوة التي قابلوها وهذا ليس بجديد علي أهلنا في حلايب أرض الكرم وحسن الضيافة.