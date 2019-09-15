الأهلي يستأنف تدريباته الإثنين استعدادًا للسوبر

الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بقيادة رينيه فايلر، قرر استئناف التدريبات عصر غدٍ الإثنين من دون الحصول على راحة؛ استعدادًا لبطولة السوبر المحلي، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

حقق الأهلي الفوز على كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، بهدفين نظيفين أمس، سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان في ذهاب دور الـ32 لبطولة أفريقيا.

من المقرر أن تعود بعثة الأهلي إلى القاهرة في الساعات الأولى من فجر غدٍ الإثنين، حيث تستقل الطائرة من مطار مالابو في الواحدة من بعد ظهر اليوم في رحلة تستغرق أكثر من عشر ساعات، يتخللها ترانزيت مرتين في الكاميرون وأثيوبيا.