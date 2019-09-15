ميسي يعود للتديبات الجماعية مع برشلونة

عاد الإرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني إلى التدريبات الجماعية صباح اليوم الأحد، إستعدادً لمواجهة بروسيا دور تموند الإلماني، بدوري أبطال

أوروبا.

ويواصل الفريق تدريباته حتى موعد السفر إلى إلمانيا، وبمكن لميسي السفر برفقة الفريق ، حتى لو

لم يكن مستعدًا للعب أمام بروسيا دور تموند.

ومن المقرر أن يواجه برشلونة نظيره بروسيا دور تموند يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.