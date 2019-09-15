غدًا.. الأهلي يعود إلى القاهرة

بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تعود إلى القاهرة فجر غد الإثنين، حيث من المقرر أن تستقل الطائرة من مطار مالابو في الواحدة ظهر اليوم متوجهة إلى الكاميرون التي تمكث بها ساعة ترانزيت ثمتستأنف رحلتها إلى أثيوبيا التي تمكث بها ساعتين ترانزيت قبل أن تستكمل رحلتها للقاهرة التي تصلها في الساعات الأولى من فجر الإثنين.
فاز الأهلي أمس على كانوسبورت الغيني بهدفين نظيفين أحرزهما، صلاح محسن ووليد سليمان في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويبدأ الفريق عصر غد الإثنين استعداده لمباراة السوبر المحلي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، حيث فضل الجهاز الفني استئناف التدريبات من دون الحصول على راحة، نظرًا لضيق الوقت.
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