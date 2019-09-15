[ اتحاد إب بطلاً للدوري التنشيطي في المحافظة بعد تغلبه على جاره الشعب ]

تأهل نادي اتحاد إب، إلى الدور المقبل من الدوري التنشيطي الذي ينظمه الاتحاد العام لكرة القدم، كممثل عن محافظة إب، بعد فوزه على شعب إب، أمس السبت .



وفاز فريق اتحاد إب على غريمه التقليدي الشعب، بهدف وحيد في المباراة الفاصلة التي جمعتهما صباح السبت على ملعب الكبسي، بمدينة إب ، لتحديد المتأهل من تجمع إب للدور الثاني من الدوري التنشيطي في مدينة سيئون.



وجاء الفوز بعد تعادل سلبي في مباراة سابقة جمعت الفريقين اللذين فازا في مباريات الدور الأول من الدوري.



وسجل هدف فوز الاتحاد لاعبه "حكيم عشه" في الدقيقة 17، لينظم الاتحاد الى اندية اهلي صنعاء واليرموك والهلال الساحلي والتلال ووحدة عدن واهلي تعز وهي الفرق التي تأهلت عن تجمعات صنعاء والحديدة وعدن وتعز بانتظار تحديد المتأهل عن تجمع حضرموت الايام القادمة.



وشارك في منافسات المرحلة الاولى من الدوري التنشيطي ?? فريقا قسمت الى ثمان مجموعات في ستة تجمعات بحيث تأهل اول كل مجموعة من المجموعات الثمان الى الدور الثاني للبطولة التي تستضيفها سيئون في وقت لاحق من هذا الشهر .

