رياضة | رنيم الوليلي تتحدث عن عودة بطولة الأهرام للإسكواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رنيم الوليلي تتحدث عن عودة بطولة الأهرام للإسكواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت رنيم الوليلي المصنفة الأول عالميا في لعبة الاسكواش، إن الدعم الكبير من كل الذين حضروا قرعة بطولة العالم للاسكواش التس ستقام تحت سفح الاهرامات سيكون خافز قوي لهم لتقديم اداء قوي والتتويج بالبطولة.

وأضافت خلال المؤتمر الصحفي أن بطولة العالم للسيدات ستقام داخل مصر بين شعب مصر وأهلها، مشددة على أنها سوف تلعب بكل قوة من أجل الفوز والتتويج بالبطولة معربة عن سعادتها بزيادة قيمة جوائز البطولة.

بطولة العالم لسيدات الاسكواش 2019-2020 تقام لأول مرة بقيمة جوائز مالية تصل إلى 430 ألف دولار، وهو ما يضعها فى المرتبة الثانية بعد بطولة العالم التى أقيمت فى شيكاغو بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار.