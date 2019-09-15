رياضة | عمرو منسي: عودة بطولة الأهرام للإسكواش خطوة هامة للعبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو منسي: عودة بطولة الأهرام للإسكواش خطوة هامة للعبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عمرو منسي مدير ومؤسس بطولة العالم الدولية للإسكواش والتي ستقام تحت سفح الأهرامات، إن بطولة الأهرام كانت حلمت لكل لاعبي الاسكواش، مشددا على أن عودة البطولة مرة أخرى سيكون هاما للعبة، وعرفت تلك اللعبة في مصر عن طريق بطولة الأهرام.

ووجه عمرو منسي الشكر لكل المسئولين عن تنظيم تلك البطولة وكل الرعاة وكذلك الشركاء الإعلاميين، على العمل لتنظيم تلك البطولة مرة أخرى تحت سفح الأهرامات.

بطولة العالم لسيدات الاسكواش 2019-2020 تقام لأول مرة بقيمة جوائز مالية تصل إلى 430 ألف دولار، وهو ما يضعها فى المرتبة الثانية بعد بطولة العالم التى أقيمت فى شيكاغو بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار.

أما البطولة الثانية التى تقام على هامشها فهى بطولة ‪CIB‬ للرجال والتى تصنف بفئة البطولات البلاتينية والتى تعد أعلى فئة ببطولات الاسكواش، وتقدر القيمة المادية لمجموع جوائزها بحوالى 185 ألف دولار .