رياضة | ميدو وحازم إمام يحضران قرعة بطولة العالم للإسكواش بالأهرامات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو وحازم إمام يحضران قرعة بطولة العالم للإسكواش بالأهرامات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حضر أحمد حسام ميدو المدير الفني الحالي لفريق مصر للمقاصة، وحازم إمام نجم نادي الزمالك وعضو محلس الإدارة السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، قرعة بطولتي العالم للاسكواش للسيدات والرجال، وتقام البطولتان تخت سفح الأهرامات.

بطولة العالم لسيدات الاسكواش 2019-2020 تقام لأول مرة بقيمة جوائز مالية تصل إلى 430 ألف دولار، وهو ما يضعها فى المرتبة الثانية بعد بطولة العالم التى أقيمت فى شيكاغو بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار.

أما البطولة الثانية التى تقام على هامشها فهى بطولة ‪CIB‬ للرجال والتى تصنف بفئة البطولات البلاتينية والتى تعد أعلى فئة ببطولات الإسكواش، وتقدر القيمة المادية لمجموع جوائزها بحوالى 185 ألف دولار .