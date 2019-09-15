رياضة | أنسو فاتي.. موهبة إفريقية أذهلت الجميع في برشلونة

أنسو فاتي، ولد في بيساو في أكتوبر 2002، وفي سن السادسة، قررت أسرته بالكامل أن تهاجر إلى إسبانيا، بعدما نجح شقيقه الأكبر في التوقيع لمصلحة فرق الناشئين في نادي إشبيلية الإسباني، تلك الصدفة التي كانت سببًا في وصول الطفل الصغير أنسو فاتي إلى إسبانيا، سوف تظل دومًا هي النقطة الفارقة في حياة أسرته بالكامل.

الأبن الأصغر للأسرة، أنسو فاتي، تفوق على شقيقه الأكبر، وانضم سريعًا إلى أكاديمية برشلونة، وهم لم يبلغ بعد عامه العاشر، وفي اللاماسيا، عرف الجميع بأن فاتي لن يكون موهبة عابرة تمر من الأكاديمية مرور الكرام، بل أنه سيصبح يومًا ما اسم لامع في كتيبة الفريق الكتالوني، وهو ما جعله يحصل على رعاية واهتمام خاص من جانب الأكاديمية.