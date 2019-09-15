رياضة | الأهلي يكافيء نجومه بعد الفوز على كانو سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يكافيء نجومه بعد الفوز على كانو سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن الفريق الأحمر سيحصل على مكافأة الفوز على كانو سبورت الغيني وفقًا لما تنص عليه لائحة الفريق.

وحقق الأهلي فوزًا أمس على كانو سبورت الغيني بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

عبد الحفيظ: أغلقنا ملف إفريقيا ونركز حاليًا في السوبر

أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته البالغة عقب فوز الفريق الأحمر أمس على كانو سبورت بهدفين دون رد.

وفاز الأهلي مساء أمس السبت على كانو سبورت الغيني بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد عبد الحفيظ على أهمية الفوز خاصة وأنها المباراة الأولى الرسمية للسويسري رينيه فايلر كمديرًا فنيًا للفريق.

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وأضاف عبد الحفيظ أن الفريق الأحمر أغلق ملف البطولة الإفريقية وبدأ التركيز في المباراة المقبلة أمام الزمالك في السوبر المصري.

وأوضح عبد الحفيظ أن المباراة كانت جيدة ونجح الأهلي في السيطرة على مجريات الأحداث، خاصة في الشوط الثاني وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة مؤكدة للتهديف, وفي النهاية تحقق الهدف الذي يسعى إليه الجميع وهو الفوز.

وأشار إلى أن الفوز الذي حققه الأهلي خارج ملعبه يعد الأول للفريق منذ 8 مباريات ، ومن حسن الحظ أن بداية النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا تتشابه مع بدايات آخر نسخة فاز بها الأهلي وهي بطولة عام 2013، ونتمنى مواصلة المشوار حتى الوصول إلى المباراة النهائية والحصول على اللقب الإفريقي.

وشدد مدير الكرة على أن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر طالب اللاعبين بإغلاق ملف مباراة كانو سبورت، خاصة أن الفريق مقبل على مواجهة صعبة للغاية في بطولة السوبر المحلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل وهي الشغل الشاغل حاليا للجهاز الفني واللاعبين.

وأكد سيد عبد الحفيظ أن الفوز ببطولة في بداية الموسم يمنح الجهاز الفني واللاعبين دفعه معنوية كبيرة لاستكمال المشوار حتى نهاية الموسم، مشيرا إلى أن الأهلي سيواصل استعداده لمباراة السوبر فور العودة للقاهرة.

ولفت مدير الكرة إلى أن الجهاز الفني للفريق ـ فور العودة إلى القاهرة سيحدد إن الفريق سيدخل معسكرا مغلقا أم لا.