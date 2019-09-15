رياضة | اختبار طبي يحدد عودة وليد أزارو للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختبار طبي يحدد عودة وليد أزارو للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وغاب وليد أزارو عن مباراة الأهلي أمام كانو سبورت الغيني بسبب إصابته في الركبة تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب المغرب أمام النيجر. وأكد خال محمود طبيب الأهلي أن وليد أزارو مهاجم الفريق سيجري أشعة رنين على الركبة غدا الإثنين؛ للاطمئنان على إصابته وتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.

يجري وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أشعة على ركبته عقب عودة بعثة الفريق الأحمر من غينيا.



وقال طبيب الفريق إن الأشعة المقرر إجراؤها على ركبة وليد أزارو هدفها تحديد حجم الإصابة والبرنامج العلاجي الذي سيخضع له اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة؛ تمهيدا لعودته للتدريبات الجماعية.



وأوضح الطبيب أن الأشعة ستحسم بشكل قاطع إمكانية لحاق وليد أزارو بمباراة السوبر أمام الزمالك المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية .

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وكان أزارو قد غاب عن لقاء الأهلي وكانو سبورت أمس في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري ابطال إفريقيا بسبب شكواه من جزع في الركبة تعرض له أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ضمن الأجندة الدولية الأخيرة.

الأهلي يعود غدا

أثنى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالجهود التي بذلها الشيف محمد الدالي خلال بعثة الفريق الأحمر في غينيا. وحرص رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر على توجيه الشكر للشيف الدالي عقب انتهاء المباراة أمس، مؤكدا أنه بذل مجهودا كبيرا طوال فترة إقامة البعثة في غينيا الاستوائية.



ومن المقرر أن تعود بعثة الأهلي إلى القاهرة في الساعات الأولى من فجر غد الاثنين، حيث تستقل الطائرة من مطار مالابو الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم في رحلة تستغرق أكثر من عشر ساعات يتخللها ترانزيت مرتين في الكاميرون وإثيوبيا. ومن المقرر أن تعود بعثة الأهلي إلى القاهرة في الساعات الأولى من فجر غد الاثنين، حيث تستقل الطائرة من مطار مالابو الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم في رحلة تستغرق أكثر من عشر ساعات يتخللها ترانزيت مرتين في الكاميرون وإثيوبيا. وكان الأهلي قد حقق الفوز أمس على كانو سبورت بهدفين دون مقابل في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



ويكفي الأهلي التعادل في مباراة الإياب التي ستقام في مصر من أجل بلوغ دور المجموعات من البطولة الإفريقية، والتي يهدف المارد الأحمر لحصد لقبها والغائب عنه منذ 2013.