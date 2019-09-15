رياضة | صحيفة إسبانية تهاجم مدافعي ريال مدريد: "إلى متى سيكون كورتوا هو المنقذ؟"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة إسبانية تهاجم مدافعي ريال مدريد: "إلى متى سيكون كورتوا هو المنقذ؟" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت صحيفة ماركا الإسبانية بالدولي البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، بعد مستواه المميز أمام ليفانتي ومساهمته في الفوز بنتيجة 3-2 بالدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة ماركا في تقرير لها اليوم: "كورتوا يكسب بالفعل نقاط لريال مدريد ، فالحارس الذي عرف بأنه مدريديستا منذ الصغر والذي كان سابقا حارسا يحافظ على نظافة شباكه ويكسب لفريقه النقاط ، في أول موسم له مع الفريق كان العملاق البلجيكي بعيدًا عن مستواه و لم يحافظ على نظافة شباكه كثيراً . عانى الحارس من سوء الفريق مع لوبيتيغي ومع سولاري وحتى مع زيدان".

وتابعت: "المشكلة ليست في حارس المرمى. الفريق يهاجم لكنه لا يدافع بالشكل المطلوب ، وهذا ما جعل كورتوا لا يقدم مستواه المميز، بلأمس وللمرة الثانية هذا الموسم ظهر كورتوا لإنقاذ فريقه".

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وأضافت: "لقد فعل ذلك بالفعل ضد سيلتا فيجو بعد أن تصدي لرأسية مهاجم سيلتا عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم ريال مدريد 1-0 وعندما كان الفريق يلعب بـ10 لاعبين فقط، ضد ليفانتي بدا أنه لن يكون من الضروري أن يتدخل البلجيكي و ينقذ فريقه مرة أخرى".

وواصلت: "3-0 مع نهاية الشوط الأول ومستوى عالٍ من اللعب أظهره الفريق، لم يكن أحد يتوقع أن يعاني الفريق و مع أول هجمة على المرمى تمكن بمايورال من تسجيل الهدف الأول لصالح ليفانتي".

واختتمت: ومع كل كرة تدخل إلى منطقة الجزاء كان الجميع يشعر بالخطر خاصة بعد مغادرة كاسيميرو و سيرخيو راموس، و بذلك اتى الهدف الثاني وفي الدقيقة 92 كاد ليفانتي أن يتعادل لولا تصدي كورتوا الحاسم".