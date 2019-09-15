رياضة | اتحاد الكرة يحدد موعد تسليم درع الدوري للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يحدد موعد تسليم درع الدوري للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقرت اللجنة الخماسية المسئولة مؤقتًا عن إدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني؛ على موعد تسليم النادي الأهلي؛ بطولة الدوري العام والفائز بلقبها موسم 2018-2019.

وقرر مسئولو الجبلاية؛ إقامة احتفالية كبرى للنادي الأهلي؛ عقب مواجهة الزمالك؛ يوم الجمعة المقبل في كأس السوبر المصري؛ لتسليمه درع الدوري المتوج بلقبه للمرة الحادية والأربعين في تاريخه.

وجاء تأجيل تسليم الدوري من الجبلاية للأهلي؛ بسبب ارتباط الأخير بمباراة كانو سبورت الغيني إستوائي؛ والتي انتهت لصالحه بهدفين دون رد وأقيمت مساء أمس في مالامبو؛ في ذهاب دور ال32 لدوري أبطال إفريقيا.

وتوج الأهلي بلقب الدوري العام للمرة 41 في تاريخه؛ بعد تصدره جدول ترتيب المسابقة الموسم الماضي؛ وبفارق 7 نقاط عن الزمالك غريمه التقليدي صاحب المركز الثاني بالترتيب.

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ويلتقي الأهلي الزمالك؛ مساء يوم الجمعة المقبلة 20 من الشهر الجاري؛ على ملعب برج العرب بالإسكندرية؛ بحضور 10 آلاف متفرج بكأس السوبر المصري.

على جانب آخر أنهت اللجنة الخماسية المؤقتة المسئولة عن إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني؛ الاتفاق مع إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي؛ لتولي قيادة المنتخب الوطني الأول؛ خلال الفترة المقبلة.

وأجرى مسئولو الجبلاية؛ اتفاقا "جنتلمان" مع إدارة المصري البورسعيدي؛ يهدف لاستمرار جلال في منصبه مع الفريق البورسعيدي؛ في حال تولي القيادة الفنية للفراعنة؛ لحين تعيين مدير فني جديد للفريق؛ خاصة أنه مرتبط بمباريات سواء في كأس الكونفدرالية أو انطلاق الموسم الجديد.

ويضع اتحاد الكرة المصري الرتوش الأخيرة للإعلان رسمياً عن والجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر لقيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة والتى ستشهد تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون وتصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

وكان عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن من قبل عن 5 مرشحين سيتم الإعلان عن واحد من بينهم لتدريب مصر وهم : حسن شحاتة المدير الفنى التاريخى السابق للمنتخب وحسام البدرى المدير الفنى السابق للنادى الأهلى وحسام حسن المدير الفنى الحالى لنادى سموحة وإيهاب جلال المدير الفنى لنادى المصري وأحمد حسام ميدو المدير الفنى لمصر المقاصة.